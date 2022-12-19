Канело после победы Аргентины на ЧМ-2022: «Поздравляю. Они это заслужили»

Сауль Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022.

Бело-голубые обыграли Францию в финале турнира со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти. (3:3 в основное время).

«Поздравляю Аргентину. Они это заслужили», — написал Канело.

После матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (0:2) Альварес раскритиковал Месси за видео, на котором аргентинец развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков мексиканской сборной.

Позже Альварес извинился за свое высказывание.