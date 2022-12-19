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Сегодня, 11:12

Канело после победы Аргентины на ЧМ-2022: «Поздравляю. Они это заслужили»

Сауль Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022.

Бело-голубые обыграли Францию в финале турнира со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти. (3:3 в основное время).

«Поздравляю Аргентину. Они это заслужили», — написал Канело.

После матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (0:2) Альварес раскритиковал Месси за видео, на котором аргентинец развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков мексиканской сборной.

Позже Альварес извинился за свое высказывание.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сауль Альварес
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