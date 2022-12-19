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Игнатьев: «Самым ярким событием чемпионата мира-2022 стал финальный матч»

Мария Гусева
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022. В этой встрече национальная команда Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

«Самым ярким событием турнира стал финальный матч. Все запоминается последнее, — цитирует Betonmobile Инатьева. — Решающий матч оказался феерическим. Там было все: трагедия, радость, слезы. Эта был спектакль, где собрали все самое лучшее. Финальная игра мне надолго запомнится. Матч также пошел вразрез общепринятым правилам, что финалы бывают очень тоскливыми — вымучивание положенных очков. А здесь была настоящая битва с проявлением мастерства. Игра была для всех! Для меня эта была самая серьезная сцена в большом спектакле под названием «Чемпионат мира».

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Борис Игнатьев
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