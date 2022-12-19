Чемпионский парад сборной Аргентины в Буэнос-Айресе пройдет 20 декабря

В Буэнос-Айресе 20 декабря пройдет парад, который будет посвящен победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Футболисты, тренеры и другие члены команды проедут на автобусах по улицам столицы Аргентины.

В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3; 4:2 — по пенальти).

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира (1978, 1986, 2022).