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«Бавария» осудила расистские высказывания в адрес нападающего Комана после финала ЧМ-2022

Мария Гусева
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«Бавария» прокомментировала расистские высказывания в адрес нападающего клуба и сборной Франции Кингсли Комана.

В финале чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины (3:3, 2:4 — по пен.) 26-летний француз не реализовал пенальти в послематчевой серии. После этого поражения Коман подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

«Бавария» решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе", — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Коман выступает за основную сборную Франции с 2015 года. На ЧМ-2022 он принял участие в 6 матчах, но не отметился результативными действиями.

Кингсли Коман
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК Бавария
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