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Джо Коул — о Гакпо: «После ЧМ-2022 он должен попасть в сферу интересов всех больших клубов»

Джо Коул поделился мнением о нападающем сборной Нидерландов Гакпо
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Англии Джо Коул поделился мнением о нападающем Нидерландов Коди Гакпо.

23-летний футболист в трех матчах группового турнира ЧМ-2022 забил три гола.

«Гакпо после чемпионата мира в Катаре должен попасть в сферу интересов всех больших клубов. Я знаю, что за ним наблюдают скауты, и он будет в списке желаний каждого. Он выглядит как действительно сильный игрок. Он влияет на игру, а футболисты, которые это делают, очень ценны», -приводит слова Коула ВВС.

Нидерланды вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе А (7 очков). Со второго места вышел Сенегал (6 очков).

В 1/8 финала Нидерланды сыграет с командой, которая займет второе место в группе B.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: ВВС
Джо Коул
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Коди Гакпо
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