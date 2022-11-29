Эквадор — Сенегал: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

В составе победителей мячи забили нападающий Исмаила Сарр и защитник Калиду Кулибали. У проигравшей команды отличился полузащитник Мойсес Кайседо.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Эквадор — Сенегал

Сборная Сенегала, набравшая 6 очков, заняла второе место в группе и во второй раз в истории вышла в плей-офф турнира. Эквадорцы с 4 баллами расположились на третьей строчке и завершили выступление на турнире.