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Эквадор — Сенегал: видеообзор матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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29 ноября. Эквадор — Сенегал — 1:2.
Фото Reuters

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

В составе победителей мячи забили нападающий Исмаила Сарр и защитник Калиду Кулибали. У проигравшей команды отличился полузащитник Мойсес Кайседо.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Эквадор — Сенегал

Сборная Сенегала, набравшая 6 очков, заняла второе место в группе и во второй раз в истории вышла в плей-офф турнира. Эквадорцы с 4 баллами расположились на третьей строчке и завершили выступление на турнире.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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