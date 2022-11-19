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Сегодня, 22:45

Чанов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022

Руслан Минаев
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Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Не хочу выделять фаворитов, но с интересом понаблюдаю за командой Бразилии, у них подобрался довольно качественный состав.

— За кого будете болеть?

— За бразильцев, но не потому что это Бразилия, а потому что у них новый свежий состав. 20 лет без побед на ЧМ для бразильцев очень много. Но я также буду отдельно для себя смотреть за игрой вратарей. В РПЛ игра голкиперов изменилась, вратари стали лучше играть ногами. Ранее мы восхищались Акинфеевым в этом аспекте игры, а теперь ребята подтянули это качество. Это веяние современного футбола, рад, что так случилось, — цитирует Чанова «РБ Спорт».

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Сербией, Камеруном и Швейцарией.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-na-chempionate-mira-budu-bolet-za-braziliyu-20-let-bez-pobed-dlya-nih-ochen-mnogo/
Вячеслав Чанов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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