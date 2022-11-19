Стрепетов: «У нас в «Зените» такая плеяда бразильцев, мы должны болеть за эту команду»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов ответил на вопрос, на чьей стороне будут его симпатии на чемпионате мира-2022.

«В этом празднике всего мирового не только футбола, но и вообще спорта мы, к сожалению, не участвуем. Считаю минусом, что чемпионат мира проходит в такое необычное время — национальные первенства только взяли паузу, игроки приедут в Катар практически «с корабля на бал.

Я еще с 1970-го года симпатизирую сборной Бразилии. Эта сборная — образец футбола. Я очень люблю и всегда болею за бразильцев. Тем более, что у нас в «Зените» такая плеяда бразильцев, мы должны болеть за эту команду. Также мне нравится сборная Германии — с большим уважением отношусь к этой команде, хотя сейчас она, конечно, не на пике формы. Каждый раз много хвалебных слов говорят об Аргентине, что они должны побороться и быть в финале. Из европейских сборных отмечу еще французов, которые, кажется, всегда готовы бороться за чемпионство. К сожалению, нет Италии, еще одной моей любимой команды", — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не примет участие в турнире. В марте этого года россиян отстранили от участия в стыковых матчах.