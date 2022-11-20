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Сегодня, 21:00

Матыцин надеется на красивые победы сборной России по футболу в будущем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ничью сборной России по футболу с Узбекистаном (0:0).

«Я думаю, что у этой медали две стороны. Важно, безусловно, проведение матчей, но в спорте всегда важен и результат. Хотелось бы, чтобы более результативным был российский футбол. Будем надеяться, что в будущем ситуация изменится, и мы увидим красивые победы сборной России», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Матч сборной России с Узбекистаном состоялся в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Команды сыграли друг с другом впервые в истории.

Источник: https://tass.ru/sport/16380843

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Футбол
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Олег Матыцин
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