Матыцин надеется на красивые победы сборной России по футболу в будущем

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ничью сборной России по футболу с Узбекистаном (0:0).

«Я думаю, что у этой медали две стороны. Важно, безусловно, проведение матчей, но в спорте всегда важен и результат. Хотелось бы, чтобы более результативным был российский футбол. Будем надеяться, что в будущем ситуация изменится, и мы увидим красивые победы сборной России», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Матч сборной России с Узбекистаном состоялся в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Команды сыграли друг с другом впервые в истории.