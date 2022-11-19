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Экс-игрок «Зенита» Чухлов объяснил, почему Аргентина и Бразилия являются фаворитами ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов объяснил, почему многие выделяют Бразилию и Аргентину в качестве фаворитов чемпионата мира-2022.

«Наверное, это связано из-за климатических условий. Южноамериканцам будет легче адаптироваться. Но чемпионат, вероятно, будет непредсказуемым. Сложно понять, как команды успели подготовиться. Раньше мне нравились итальянцы, а затем немцы. Но это дело прошлого, а сейчас сложно выделить какую-то команду. А бразильцы всегда считались фаворитами, это было на каждом мундиале», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Сербией, Камеруном и Швейцарией. Соперники Аргентины — Польша, Саудовская Аравия и Мексика.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-na-chm-2022-budu-bolet-za-krasivy-j-futbol/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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