Экс-игрок «Зенита» Чухлов объяснил, почему Аргентина и Бразилия являются фаворитами ЧМ-2022

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов объяснил, почему многие выделяют Бразилию и Аргентину в качестве фаворитов чемпионата мира-2022.

«Наверное, это связано из-за климатических условий. Южноамериканцам будет легче адаптироваться. Но чемпионат, вероятно, будет непредсказуемым. Сложно понять, как команды успели подготовиться. Раньше мне нравились итальянцы, а затем немцы. Но это дело прошлого, а сейчас сложно выделить какую-то команду. А бразильцы всегда считались фаворитами, это было на каждом мундиале», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Сербией, Камеруном и Швейцарией. Соперники Аргентины — Польша, Саудовская Аравия и Мексика.