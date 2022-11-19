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Хендерсон: «Каждый раз, когда я играл на ЧМ, относился к нему так, словно он для меня последний»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон ответил на вопрос, станет ли чемпионат мира-2022 последним в его карьере.

«Честно говоря, никогда не знаешь, когда будет твой последний чемпионат мира. Даже если тебе двадцать один, двадцать шесть, какого бы возраста ты ни был, ты никогда точно не знаешь, потому что этот турнир проходит не так часто. Каждый раз, когда я играл на чемпионате мира, относился к нему так, словно он для меня последний, и этот не будет исключением», — приводит Rousing the Kop слова Хендерсона.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.

Источник: https://www.rousingthekop.com/2022/11/19/32-year-old-liverpool-player-insists-he-could-play-at-the-2026-world-cup/
Джордан Хендерсон
Чемпионат мира по футболу
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