Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:23

«Барселона» пожалуется в ФИФА, если Араухо сыграет на ЧМ. Ранее он отказался подписывать документ, что не сыграет за Уругвай на турнире

«Барселона» направит жалобу в ФИФА, если Араухо сыграет за Уругвай на ЧМ-2022
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Барселона» подаст жалобу в ФИФА в случае, если защитник каталонцев и сборной Уругвая сыграет в групповом турнире чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает каталонское радио Rac 1.

По данным источника, сам игрок пообещал руководству клуба, что подпишет документ, запрещающий ему играть за сборную на ЧМ, но не сделал этого после прибытия в расположение сборной.

23-летний Араухо в конце сентября перенес операцию. Тем не менее, он был включен в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022 при том, что не получал соответствующего разрешения от врачей «Барсы».

Уругвай сыграет на групповом этапе с Португалией, Ганой и Кореей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уругвая по футболу
ФК Барселона
6
4
Читайте также
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Как получить пособие на первого ребенка
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Джердан Шакири поучаствовал в половине голов Швейцарии на 4 последних крупных турнирах — 8 голов и 4 ассиста
Неймар в топ-форме, прощальный турнир Тите и мотивация Дани Алвеса. Бразилия думает только о титуле
Непомнящий объяснил поражение Камеруна от Швейцарии на ЧМ-2022
Флаг России на ЧМ-2022. Наш камерунец вышел на поле, но Швейцария победила
Симон Кьер сравнил Жиру и Бензема перед матчем Дании с Францией
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии, Швейцария победила Камерун. Онлайн-трансляция 24 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жуниньо назвал слабое место сборной Бразилии перед первым матчем команды на ЧМ-2022

Уругвай — Южная Корея: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости