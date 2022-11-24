«Барселона» пожалуется в ФИФА, если Араухо сыграет на ЧМ. Ранее он отказался подписывать документ, что не сыграет за Уругвай на турнире

«Барселона» направит жалобу в ФИФА, если Араухо сыграет за Уругвай на ЧМ-2022

«Барселона» подаст жалобу в ФИФА в случае, если защитник каталонцев и сборной Уругвая сыграет в групповом турнире чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает каталонское радио Rac 1.

По данным источника, сам игрок пообещал руководству клуба, что подпишет документ, запрещающий ему играть за сборную на ЧМ, но не сделал этого после прибытия в расположение сборной.

23-летний Араухо в конце сентября перенес операцию. Тем не менее, он был включен в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022 при том, что не получал соответствующего разрешения от врачей «Барсы».

Уругвай сыграет на групповом этапе с Португалией, Ганой и Кореей.