Жуниньо назвал слабое место сборной Бразилии перед первым матчем команды на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано назвал слабые места команды перед ее первым матчем на чемпионате мира-2022.

«Бразилия — один из фаворитов чемпионата мира, но это не значит, что у нее нет слабых мест. Лучший способ оказать давление на бразильцев — это атаковать с флангов. Соперники могут сыграть по схеме с двумя нападающими, чтобы оказать давление на оборону Бразилии, широко разыгрывая мяч и делая прострелы в штрафную», — цитирует экс-хавбека The Guardian.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В первом матче на ЧМ-2022 бразильцы встретятся с сербами 24 ноября (22.00 мск).