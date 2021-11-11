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Армения практически лишилась шансов попасть на чемпионат мира-2022

22:10
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Сборная Армении потеряла реальные шансы на попадание на чемпионат мира. После поражения от Македонии (0:5) положение команд в группе J отборочного турнира выглядит так:

Германия — 21 очко (8 матчей), разность мячей 23-3

Македония — 15 (9), 20-10

Румыния — 13 (8), 11-8

Армения — 12 (9), 8-16

Исландия — 8 (8), 11-15

Лихтенштейн — 1 (8), 2-23

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

В последнем туре Армения сыграет дома с Германией, Македония — с Исландией. Очевидно, что отыграть разность («минус 9» против «плюс 10») в такой ситуации невозможно.

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