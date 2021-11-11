Хвича спас Испанию? Дубль звезды «Рубина» прибил шведов и сильно улучшил расклады для испанцев

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия сделал дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира в группе В против Швеции (2:0). Теперь таблица в этом квинтете выглядит так:

Швеция — 15 очков (7 матчей), разность мячей — 12-5

Испания — 13 (6), 13-5

Греция — 9 (6), 7-6

Грузия — 7 (8), 6-12

Косово — 4 (7), 4-14

Сегодня позднее Греция примет Испанию, в последнем туре сыграют Испания — Швеция и Греция — Косово.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Поражение шведов сильно улучшило положение испанцев: теперь даже в случае поражения от Греции или ничьи с ней победы над Швецией в последнем туре хватит, чтобы занять первое место в группе. А если испанцы выиграют сегодня, то с «Тре Крунур» их устроит ничья.