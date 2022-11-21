6:2! Сборная Англии разгромила Иран на ЧМ-2022

Сборная Англии обыграла Иран в первом матче группы В чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом 6:2.

В начале матча вратарь иранской команды Алиреза Бейраванд получил травму и не хотел уходить с поля, но в итоге был заменен. Голами в первом тайме в составе английской сборной отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стрелинг.

Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил к тайму 14 минут, а всего с учетом основного и дополнительного времени сыграли 59:02, что является рекордом в истории чемпионатов мира.

Во втором тайме Сака оформил дубль, еще по голу забили Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дубль на счету Мехди Тареми. Он забил на 65-й минуте и на 90+13-й с пенальти.

Главный судья добавил к основному времени второго тайма 10 минут. Всего матч продлился 117 минут.

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США, а Иран в этот же день сыграет с Уэльсом.