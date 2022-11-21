Вратарь сборной Ирана столкнулся на поле со своим игроком. Он получил травму головы и был заменен

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд столкнулся на поле с игроком своей команды во время матча с Англией на ЧМ-2022.

Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Около пяти минут он лежал на поле и ему оказывали медицинскую помощь. Вратарю остановили кровь из носа.

Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках. На поле вышел Хоссейни Хоссейн.