Женские команды «Челси» и «ПСЖ» сыграют на «Стэмфорд Бридж»

«Челси» на официальном сайте объявил, что женская команда сыграет против «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов на стадионе «Стэмфорд Бридж». Арена является домашней для мужской команды лондонского клуба.

Эта игра будет последней перед паузой на рождественские праздники. Игра состоится в четверг, 22 декабря, начало в 20.00 по британскому времени.

Стоимость билетов на матч женской Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ» начинаются с 9 фунтов стерлингов для взрослых.

После двух туров «Челси» лидирует в своей группе с 6 очками. «ПСЖ» набрал 1 очко и идет на третьей строчке.