Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 05:05

Женские команды «Челси» и «ПСЖ» сыграют на «Стэмфорд Бридж»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Челси» на официальном сайте объявил, что женская команда сыграет против «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов на стадионе «Стэмфорд Бридж». Арена является домашней для мужской команды лондонского клуба.

Эта игра будет последней перед паузой на рождественские праздники. Игра состоится в четверг, 22 декабря, начало в 20.00 по британскому времени.

Стоимость билетов на матч женской Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ» начинаются с 9 фунтов стерлингов для взрослых.

После двух туров «Челси» лидирует в своей группе с 6 очками. «ПСЖ» набрал 1 очко и идет на третьей строчке.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
0
Читайте также
Легенда плавания изменила супругу с партнером по сборной. А замуж вышла за нового тренера
Ужасная ошибка русского защитника: он подарил гол сопернику
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев: «Мне не нравится женский футбол»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости
Реклама