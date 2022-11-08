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Сегодня, 10:31

Кобелев: «Мне не нравится женский футбол»

Кобелев заявил, что ему не нравится женский футбол
Руслан Минаев
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Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ему не нравится женский футбол.

Также специалист добавил, что интерес к нему создается искусственно.

«Нравится ли мне женский футбол? Мне лично не нравится. Почему? Это не потому, что там женщины. Просто я вижу... Всё-таки я сам играл в футбол, поэтому представляю. Мне не нравится женский футбол», — цитирует Кобелева Legalbet. — 18 тысяч зрителей на финале женского Кубка России? Мне кажется, сейчас женский футбол стараются подтянуть, наверное, в период изоляции нашего спорта. Думаю, это касается не только его, но и другие виды спорта будут подтягивать".

В финале женского Кубка России ЦСКА обыграл «Зенит» — 2:1. Футболистки армейского клуба второй раз в истории стали победительницами турнира, ранее им это удалось сделать в 2017 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/kobelev-mne-ne-nravitsya-zhenskij-futbol/
Андрей Кобелев (футбол)
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