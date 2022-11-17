Футбольного тренера в Костроме отправили в колонию на 5,5 лет за совращение воспитанниц

Суд назначил тренеру женской футбольной команды из Костромы наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбывание наказания в колонии строго режима, сообщает k1news.ru.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда, костромич обвинялся в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении троих девушек, которым на тот момент не было 16 лет, а с одной из девушек еще и регулярно вступал в половые сношения.

Его вина была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, перепиской в социальных сетях между тренером и его подопечными. Костромич признался в содеянном.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста на 5 лет.