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Женский футбол

Сегодня, 18:42

Футбольного тренера в Костроме отправили в колонию на 5,5 лет за совращение воспитанниц

Иван Шитик
Корреспондент
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Суд назначил тренеру женской футбольной команды из Костромы наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбывание наказания в колонии строго режима, сообщает k1news.ru.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда, костромич обвинялся в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении троих девушек, которым на тот момент не было 16 лет, а с одной из девушек еще и регулярно вступал в половые сношения.

Его вина была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, перепиской в социальных сетях между тренером и его подопечными. Костромич признался в содеянном.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста на 5 лет.

Источник: https://k1news.ru/news/kriminal/trener-kostromskoy-zhenskoy-futbolnoy-komandy-poluchil-srok-za-razvraschenie-svoih-uchenits/
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