Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории

Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч в истории, сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

Сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Сейшельских островов (2:0) в товарищеской встрече.

Автором первого гола в истории сборной стала Аль-Бандари Мубарак.

Напомним, что до 2018 года женщинам не разрешали посещать футбольные игры в Саудовской Аравии.