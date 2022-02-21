Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории
Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории
Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч в истории, сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.
Сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Сейшельских островов (2:0) в товарищеской встрече.
Автором первого гола в истории сборной стала Аль-Бандари Мубарак.
Напомним, что до 2018 года женщинам не разрешали посещать футбольные игры в Саудовской Аравии.
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