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Сегодня, 16:40

Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории

Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории
Карен Саркисян
Корреспондент

Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч в истории, сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

Сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Сейшельских островов (2:0) в товарищеской встрече.

Автором первого гола в истории сборной стала Аль-Бандари Мубарак.

Напомним, что до 2018 года женщинам не разрешали посещать футбольные игры в Саудовской Аравии.

Источник: https://twitter.com/saff_wfd/status/1495436355576680450
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