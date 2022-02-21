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Сегодня, 15:40

Новозеландская футболистка забила три автогола в первом тайме матча со сборной США

Футболистка сборной Новой Зеландии забила три мяча в свои ворота в матче с командой США
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три мяча в свои ворота в матче товарищеского турнира SheBelieves Cup с командой США (0:5).

25-летняя новозеландка забила все три автогола в первом тайме.

Защитник забила на пятой, шестой и 36-й минутах встречи. При этом Мур сделала это правой и левой ногой, а также головой.

Тренер новозеландской сборной решила заменить игрока еще до перерыва.

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