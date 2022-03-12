Женская сборная России проведет в апреле сбор совместно с молодежной командой

Тренерский штаб женской сборной России по футболу планирует провести совместный сбор основной и молодежной команд. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской национальной команды Юрий Красножан.

«На сегодняшний день находимся в ситуации неопределенности. Очень надеемся на скорое возвращение в международные соревнования, — сказал Красножан. — В апреле мы планируем провести сбор совместно с молодежной командой, чтобы повариться в общем котле и посмотреть ближайший резерв. Сыграем с «молодежкой» два контрольных матча. Собираемся провести все запланированные сборы, чтобы быть готовыми в любой момент возобновить участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА и вернуться сильнее».

1 марта Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от выступления в соревнованиях под эгидой организаций до дальнейшего уведомления.