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Сегодня, 18:00

Женская сборная России проведет в апреле сбор совместно с молодежной командой

Иван Шитик
Корреспондент

Тренерский штаб женской сборной России по футболу планирует провести совместный сбор основной и молодежной команд. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской национальной команды Юрий Красножан.

«На сегодняшний день находимся в ситуации неопределенности. Очень надеемся на скорое возвращение в международные соревнования, — сказал Красножан. — В апреле мы планируем провести сбор совместно с молодежной командой, чтобы повариться в общем котле и посмотреть ближайший резерв. Сыграем с «молодежкой» два контрольных матча. Собираемся провести все запланированные сборы, чтобы быть готовыми в любой момент возобновить участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА и вернуться сильнее».

1 марта Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от выступления в соревнованиях под эгидой организаций до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/sport/14051921

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Юрий Красножан
0
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