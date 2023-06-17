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Сегодня, 21:08

«Зенит» обыграл ЦСКА и впервые выиграл женский Суперкубок России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» — ЦСКА — 1:1, пенальти — 5:4.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА в женском Winline Суперкубке России.

Счет в матче на 71-й минуте открыла нападающая сине-бело-голубых Екатерина Пантюхина. На 79-й минуте счет сравняла защитница армейцев Екатерина Братко.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4.

Встречу на «ВЭБ Арене» в Москве посетили 6300 человек.

Это был третий розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. «Зенит» впервые выиграл этот трофей.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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  • KirillYuricch1

    ну на сайте зенита он какраз сверху страницы был...а так да, хотя например пенали женщины бьют минимум не хуже

    17.06.2023

  • TokTram_

    Эээ... тут тогда я грешен. Не смотрю телек уже много лет...

    17.06.2023

  • rudrik31

    Перед Суперфиналом реклама была на Матч тв

    17.06.2023

  • Инта

    Молодцы, девчульки! С победой!!!

    17.06.2023

  • TokTram_

    Но, вообще, действительно - никакой информационной поддержки женскому футболу. Не верят в него.

    17.06.2023

  • TokTram_

    ...а сообщили бы заранее, я алкашку бы заранее купил, а то пришлось за три девять земель переться, так как магазины окрестные не продавали )

    17.06.2023

  • TokTram_

    И ведь ни слова ДО матча. Ни анонса, ни статьи. Высасанные из пальца новости на первой странице. А о женскому суперфинале - ни слова. Вот и цена такому мероприятию. Как нагрузка...

    17.06.2023

    • Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против команды Ирана

    Каманцев рассказал о работе ВАР на женском Суперкубке России
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