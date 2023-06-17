«Зенит» обыграл ЦСКА и впервые выиграл женский Суперкубок России

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«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА в женском Winline Суперкубке России.

Счет в матче на 71-й минуте открыла нападающая сине-бело-голубых Екатерина Пантюхина. На 79-й минуте счет сравняла защитница армейцев Екатерина Братко.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4.

Встречу на «ВЭБ Арене» в Москве посетили 6300 человек.

Это был третий розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. «Зенит» впервые выиграл этот трофей.