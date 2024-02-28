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28 февраля, 13:20

Тренер ЖФК «Динамо» рассказал об отказах легионеров ехать в Россию из-за отсутствия Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер женского «Динамо» Сергей Лаврентьев ответил на вопрос «СЭ» о развитии футбола в условиях санкций.

— Будет ли женский футбол в России развиваться в условиях санкций, потому что, к сожалению, наши девчонки не играют, хотя могли бы быть достойны чемпионатов мира и Европы.

— Конечно, то, что мы не участвуем в международных соревнованиях — это удар по девчонкам. И на самом деле хорошие легионеры отказываются ехать, потому что хотят играть в Лиге чемпионов. Причем они рассматривали Россию как трамплин для перехода в другие лиги.

— То есть это единственное препятствие?

— Да, вот лично мы вели переговоры с несколькими игроками. Но они уехали в Европу только потому, что там Лига чемпионов. Что касается сборной, она в тяжелейшем положении. Конечно, пробиться на чемпионат Европы и не поехать туда — тяжело. Плюс мало хороших международных матчей. Всегда говорю, что мы вернемся в Европу, и все будет нормально. Та же ситуация была, если вы вспомните, с Югославией, Сербией. Они тоже были дисквалифицированы, а сейчас спокойно играют. Поэтому я думаю, что все впереди, — сказал Лаврентьев.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком.

Футбол
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