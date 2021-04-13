Тренер сборной Португалии раскритиковал качество поля после матча с россиянками

Главный тренер женской сборной Португалии по футболу Франсишку Нету подверг критике поле стадиона «Сапсан-Арена» после матча со сборной России (0:0).

«Нас очень хорошо приняли в плане организации матча, — цитирует Нету ТАСС 13 апреля. — Единственное, что мне не понравилось, это поле. Для отборочных матчей оно могло быть лучше.

Сборная России тоже заслуживала лучшего поля. Дома у нас было немало возможностей забить. Сегодня тоже, но у сборной России хороший вратарь».

Женская сборная России сыграла вничью с командой Португалии в ответном стыковом матче чемпионата Европы-2021. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом матче, который прошел в Португалии, россиянки одержали минимальную победу со счетом 1:0. Таким образом, команда Юрия Красножана пробилась на чемпионат Европы.

Напомним, что женский чемпионат Европы-2021 был перенесен и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Для проведения матчей планируется использовать те же стадионы Англии, которые были заявлены ранее.

В финальной части женского чемпионата Европы в июле 2022 года сыграют 16 команд.