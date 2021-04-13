Красножан отметил, что женская сборная России выполнила план на матч с Португалией

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан поделился впечатлениями после матча ответного стыкового матча чемпионата Европы со сборной Португалии (0:0).

«Я бы отметил Елену Александровну Фомину, которая начинала комплектовать эту команду, привила ей дисциплину, организованность, — цитирует Красножана ТАСС 13 апреля. — Сборная Португалии должна была сразу же отбираться на Евро, это интересная команда с яркими лидерами и базовым клубом в лице «Спортинга».

Сам стиль ее игры понравился — комбинационный, с яркими включениями в атаку. Но когда команда организована, она в некоторой степени предсказуема, и против нее надо правильно сыграть, что нашим девочкам удалось.

Все-таки сказалось, что у нас был перелет и не было ротации, за исключением одной позиции. В целом команда выполнила план на игру, только не забила".

В первом матче, который прошел в Португалии, россиянки одержали минимальную победу со счетом 1:0. Таким образом, команда Юрия Красножана пробилась на чемпионат Европы.

Напомним, что женский чемпионат Европы-2021 был перенесен и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Для проведения матчей планируется использовать те же стадионы Англии, которые были заявлены ранее.

В финальной части женского чемпионата Европы в июле 2022 года сыграют 16 команд.