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Женская сборная России победила Португалию в стыковых матчах и пробилась на чемпионат Европы-2021

18:52
Женская сборная России пробилась на чемпионат Европы-2021. Фото РФС
Женская сборная России пробилась на чемпионат Европы-2021. Фото РФС

Женская сборная России сыграла вничью с командой Португалии в ответном стыковом матче чемпионата Европы-2021. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом матче, который прошел в Португалии, россиянки одержали минимальную победу со счетом 1:0. Таким образом, команда Юрия Красножана пробилась на чемпионат Европы.

Напомним, что женский чемпионат Европы-2021 был перенесен и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Для проведения матчей планируется использовать те же стадионы Англии, которые были заявлены ранее.

В финальной части женского чемпионата Европы в июле 2022 года сыграют 16 команд.

Женская национальная сборная России — неоднократный участник финальных стадий Евро. Россиянки играли на чемпионатах Европы в 1997 (Норвегия и Швеция), 2001 (Германия), 2009 (Финляндия), 2013 (Швеция) и 2017 (Нидерланды) годах.

Россия — Португалия 0:0 (0:0)

Россия: Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Черномырдина (Шеина, 46 (Курочкина, 86)), Смирнова, Федорова, Коровкина.

Португалия: Перейра, Боржеш, Кошта, Ребелу (Капета, 78 (Амаду, 90)), Маршау, Нету (к), Д. Силва, Т. Пинту (Ф. Пинту, 61), Нортон (Ясинту, 61), Ж. Силва, Назарет (Энкарнасау, 61).

Предупреждения: Нортон, 50. Абдуллина, 67. Гомеш, 90.

Судьи: Фраппар, Николози, Коппола (все — Франция).

13 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

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