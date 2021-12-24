Сучкова: «В ближайшем будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол»

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова считает, что в будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол.

«Для любого клуба, открывающего женское направление, это дополнительные расходы, нагрузка на инфраструктуру и штат, хоть и не сравнимая по финансовым вложениям и содержанием мужской команды. При этом, я уверена, в ближайшем будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол. В наиболее развитых европейских лигах это уже произошло», — цитирует Сучкова RT.

Она также рассказала о зарплатах и контрактах для футболисток.

«В женский футбол приходят спонсоры, клубы инвестируют в развитие команды, постепенно развивается трансферный рынок. Это не быстрый процесс, как и развитие любой индустрии практически с нуля в финансовом смысле», — добавила Сучкова.

22 декабря футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина перешла в «Челси».