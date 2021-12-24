Футбол
Другие
Женский футбол
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

Сучкова: «В ближайшем будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол»

Мария Сучкова высказалась о развитии женского футбола в России
09:49

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова считает, что в будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол.

«Для любого клуба, открывающего женское направление, это дополнительные расходы, нагрузка на инфраструктуру и штат, хоть и не сравнимая по финансовым вложениям и содержанием мужской команды. При этом, я уверена, в ближайшем будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол. В наиболее развитых европейских лигах это уже произошло», — цитирует Сучкова RT.

Она также рассказала о зарплатах и контрактах для футболисток.

«В женский футбол приходят спонсоры, клубы инвестируют в развитие команды, постепенно развивается трансферный рынок. Это не быстрый процесс, как и развитие любой индустрии практически с нуля в финансовом смысле», — добавила Сучкова.

22 декабря футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина перешла в «Челси».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/941873-suchkova-zhenskii-futbol-populyarizaciya

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Александр Шпак нокаутировал Никиту Джигурду на турнире промоушена «Наше Дело»
Китайские СМИ оценили большую пресс-конференцию Путина
0




Реклама