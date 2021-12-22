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Футболистка женской сборной России стала игроком «Челси»

16:06
Алсу Абдуллина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алсу Абдуллина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина продолжит карьеру в «Челси», сообщает пресс-служба национальной команды.

Россиянка начнет выступать за чемпионок Англии с нового года.

В составе национальной сборной России она дебютировала в 16-летнем возрасте, сыграв в товарищеском матче против команды Бельгии. Первый мяч за сборную России она забила в ноябре прошлого года в матче против команды Косова.

В 2020 году она перешла в футбольный клуб «Локомотив» и вместе с ним выиграла золотые медали чемпионата России по футболу в этом году.

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Иван Шитик все материалы автора
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