Футболистка женской сборной России стала игроком «Челси»
16:06
Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина продолжит карьеру в «Челси», сообщает пресс-служба национальной команды.
Россиянка начнет выступать за чемпионок Англии с нового года.
В составе национальной сборной России она дебютировала в 16-летнем возрасте, сыграв в товарищеском матче против команды Бельгии. Первый мяч за сборную России она забила в ноябре прошлого года в матче против команды Косова.
В 2020 году она перешла в футбольный клуб «Локомотив» и вместе с ним выиграла золотые медали чемпионата России по футболу в этом году.
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