Футболистка женской сборной России стала игроком «Челси»

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина продолжит карьеру в «Челси», сообщает пресс-служба национальной команды.

Россиянка начнет выступать за чемпионок Англии с нового года.

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина — в @ChelseaFCW!



Россиянка начнет выступать за чемпионок Англии с нового года: https://t.co/SqictIUEbc#AlsuChelsea2024 pic.twitter.com/rUWD4YdeKE — Сборная России (@TeamRussia) December 22, 2021

В составе национальной сборной России она дебютировала в 16-летнем возрасте, сыграв в товарищеском матче против команды Бельгии. Первый мяч за сборную России она забила в ноябре прошлого года в матче против команды Косова.

В 2020 году она перешла в футбольный клуб «Локомотив» и вместе с ним выиграла золотые медали чемпионата России по футболу в этом году.