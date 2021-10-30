Стартовала продажа билетов на матчи женского Евро-2022
Российский футбольный союз сообщил о старте продаж билетов на матчи финальной стадии женского чемпионата Европы. Турнир пройдет в Англии с 6 по 31 июля.
Каждый болельщик может купить не более 10 билетов на каждый матч. Продажа будет открыта до 16 ноября. Стоимость начинается от 5 фунтов стерлингов.
Женская сборная России сыграет в группе против Швейцарии (9 июля), Нидерландов (13 июля) и Швеции (17 июля).
Отмечается, что в случае переноса или отмены матча в связи с эпидемией Covid-19 действует политика в отношении обмена билетов/возмещения средств.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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