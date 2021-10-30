Стартовала продажа билетов на матчи женского Евро-2022

Российский футбольный союз сообщил о старте продаж билетов на матчи финальной стадии женского чемпионата Европы. Турнир пройдет в Англии с 6 по 31 июля.

Каждый болельщик может купить не более 10 билетов на каждый матч. Продажа будет открыта до 16 ноября. Стоимость начинается от 5 фунтов стерлингов.

Женская сборная России сыграет в группе против Швейцарии (9 июля), Нидерландов (13 июля) и Швеции (17 июля).

Отмечается, что в случае переноса или отмены матча в связи с эпидемией Covid-19 действует политика в отношении обмена билетов/возмещения средств.