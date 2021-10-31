Российская футболистка Курочкина забила самый быстрый гол в истории и получила приз
Нападающая «Звезды-2005» Олеся Курочкина установила новый мировой рекорд в женском футболе.
38-летняя россиянка забила гол на 10-й секунде матча 23-го тура российской суперлиги с «Енисеем» (2:1). Она отличилась на отметке 9,31 секунды после красивой комбинации.
Позже девушке вручили специальный приз как автору рекорда.
«Очень приятно, что это сделала я со своей любимой и родной командой», — отметила Курочкина.
В 23-м туре Суперлиги форвард пермской «Звезды-2005» Олеся Курочкина забила на 09,31 секунде. Это самый быстрый гол в мировом профессиональном женском футболе! Наш партнёр Мегафон подготовил для Олеси специальный приз. Его вручат в следующем туре Суперлиги. Stay tuned! pic.twitter.com/DnAW4c5dwc— РФС (@rfsruofficial) October 25, 2021
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