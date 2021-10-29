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Красножан рассказал о плане подготовки женской сборной России к чемпионату Европы

Красножан рассказал о плане подготовки женской сборной России по футболу к чемпионату Европы
10:15
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан рассказал о плане подготовки национальной команды к чемпионату Европы.

«В феврале у нас запланировано участие в турнире либо в Испании, либо в Португалии в Алгарве. В апреле продолжается отбор на чемпионат мира, а в июне и до 9 июля мы планируем сбор. Часть его намерены провести в Новогорске, а часть с адаптацией ближе к Англии», — приводит ТАСС слова Красножана.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная России сыграет в группе C с командами Швеции, Швейцарии и Нидерландов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12796655

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Иван Торопцев все материалы автора
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