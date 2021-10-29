Красножан рассказал о плане подготовки женской сборной России к чемпионату Европы

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан рассказал о плане подготовки национальной команды к чемпионату Европы.

«В феврале у нас запланировано участие в турнире либо в Испании, либо в Португалии в Алгарве. В апреле продолжается отбор на чемпионат мира, а в июне и до 9 июля мы планируем сбор. Часть его намерены провести в Новогорске, а часть с адаптацией ближе к Англии», — приводит ТАСС слова Красножана.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная России сыграет в группе C с командами Швеции, Швейцарии и Нидерландов.