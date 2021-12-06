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Судейство

Пустовойтова заняла второе место в списке лучших судей мира 2021 года по версии IFFHS

16:28
Анастасия Пустовойтова. Фото УЕФА
Анастасия Пустовойтова. Фото УЕФА
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Российский арбитр Анастасия Пустовойтова заняла второе место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2021 году, сообщает пресс-служба РФС.

Она обслуживала женский финал Олимпиады в Токио.

Первое место в этом рейтинге заняла француженка Стефани Фраппар.

Пустовойтова впервые была назначена арбитром на матч российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ахматом» в качестве резервного судьи 8 марта 2020 года. 17 апреля 2021 года провела матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск», став первой женщиной в качестве главного арбитра матча Футбольной национальной лиги.

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Иван Шитик все материалы автора
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