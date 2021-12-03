Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена Дениса Глушакова, в интервью «СЭ» рассказала, как прошло восстановление от травмы.

— Ты говорила, что понимаешь Фернандеса в теме с уходом из сборной. Но у тебя у самой было восемь операций, серьезная травма позвоночника, недавние «кресты». Страшно вспоминать, что когда-то это все с тобой произошло?

— Меня до сих пор не отпустило. Надо все довосстановить, чтобы я могла играть нормально. Мне кажется, что я на каком-то резерве закончила этот год... Мой организм вообще был не готов к нагрузкам! Было очень тяжело. Думаю, что в отпуске восстановлюсь и вернусь новенькой. Очень мало времени прошло с травмы позвоночника, колена. Позвоночник я восстановила, но была беременность — и плюс 20 килограммов. Потом я резко похудела, а для организма это большой стресс. Сейчас мне нужно подумать о своем здоровье, чтобы я могла поиграть еще пару лет.

— Не было мыслей о завершении карьеры?

— Что-то такое всплывало не потому, что я хотела закончить с футболом, а потому, что не могла понять, смогу ли восстановиться и вернуться. После беременности мне два месяца колено не давало ничего сделать. Были моменты, когда здоровье буквально кричало: может, все-таки не надо? Но я решила, что я хочу быстрее восстановиться, доиграть этот сезон.

— Как реагировали близкие?

— Мне кажется, на меня порой смотрит мой муж и думает, а не дура ли я. У меня маленький ребенок, которого нужно укладывать, носить на руках, а я просыпаюсь и надеваю корсет ради того, чтобы поехать на тренировку. Не знаю, что в моей голове. Видимо, настолько я люблю футбол, что меня это не останавливает. Да, я из-за этого сейчас не поехала в сборную, потому что понимаю, что мне нужно восстановиться. Если бы это было год назад, то я бы, не думая, поехала. Наверное, получила бы еще одну травму. Раньше я не умела останавливаться, когда мой организм просил отдыха. Наверное, от этого и проблемы. Когда была травма позвоночника — я переживала, что не смогу ходить. На одной из тренировок случился неприятный момент: пошла в стык, который мог закончиться инвалидной коляской. Зачем я это тогда делала, я не понимаю. Мой врач, Дзукаев Дмитрий Николаевич, пообещал, что я вернусь в футбол и рожу детей. Я ему доверилась. Так и вышло — я вернулась в футбол и родила ребенка.

— Что самое тяжелое при восстановлении?

— Тут проблема даже не в самой травме, сколько в потере времени. Когда случился разрыв крестообразной связки после проблем с позвоночником, я расстроилась не из-за того, что у меня «кресты». А оттого, что потеряю больше года. Я спокойно отношусь к травмам. Если у тебя нет травм, то ты не играешь в футбол.

— Так сложилось, что твоя травма совпала с беременностью. Два серьезных момента для организма. Трудно возвращаться в форму?

— Честно, думала, будет намного проще. Это возвращение — самое тяжелое в моей жизни, если сравнивать со всеми травмами. Может, у меня истощен организм, потому что две операции, роды, вес. Это сказывается. У меня прошло почти девять месяцев после беременности — я уже играю, но не могу прийти в форму, которую хочу. Даже в ту, в которой я была. (Мария Куцубеева)

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