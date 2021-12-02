Двадцать спортшкол, которые работают с девочками, получат по одному миллиону рублей

РФС выделит гранты по 1 миллиону рублей на развитие женского футбола в 20 Детским футбольным центрам по итогам грантового конкурса при поддержке «Р.А. ФОНД» и ФИФА.

На конкурс грантов, учрежденный РФС для развития женского футбола в спортивных школах, поступило 36 заявок от спортивных организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России.

По итогам оценки заявок конкурсной Комиссией гранты в размере один миллион рублей будут предоставлены 20 школам, направившим лучшие заявки.

По условиям грантового конкурса к участию допускались спортивные школы, обладающие статусом Детского футбольного центра, в которых уже проходят подготовку не менее 50 девочек и которые готовы активно работать над привлечением новых девочек в футбол и укреплением системы спортивной подготовки девочек.

Победители смогут потратить грант на увеличение количества занимающихся девочек, обеспечение их инвентарем и экипировкой и поддержку тренеров, работающих с девочками.