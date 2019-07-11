Меган Рапино: "В сборной США есть розоволосые и с фиолетовыми волосами, с татуировками, дредами, есть белые и черные"

Лидер женской сборной США Меган Рапино обратилась к болельщикам на торжественной церемонии в честь победы на чемпионате мира-2019. Американки защитили свой титул, завоеванный в 2015 году, победив в финале Голландию (2:0). Рапино стала лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.

- Наша команда очень позитивная, очень сильная, очень веселая и очень крутая! Ничто не может нас остановить, - цитирует Goal Рапино.

У нас в команде есть розоволосые, с фиолетовыми волосами, татуировками, дредами. У нас есть белые и черные, смешаных рас, традиционной ориентации и лесбиянки...

Мы должны быть лучше. Мы должны больше любить, меньше ненавидеть, больше слушать, меньше говорить. Мы должны понять, что это ответственность всех и каждого. Наша ответственность - сделать мир лучше.