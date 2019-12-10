Лучшая футболистка мира назвала Трампа маньяком

Футболистка сборной США Меган Рапино резко высказалась в адрес президента своей страны Дональда Трампа. Чемпионка мира 2019 года и обладательница «Золотого мяча» была признана спортивной личностью года по версии Sports Illustrated.

— Самое главное для меня — вытолкнуть этого маньяка из Белого дома, — цитирует Reuters слова Рапино о Трампе. — Если мне придется стучать в двери всех людей подряд, чтобы побудить их проголосовать против Трампа, я буду это делать.