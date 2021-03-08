«Локомотив» поздравил женскую команду с завоеванием Суперкубка

«Локомотив» в официальном Twitter поздравил женскую команду с завоеванием Суперкубка России. Трофей впервые был разыгран 8 марта 2021 года. Футболистки «Локомотива» обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

«Наши девушки — самые лучшие, и это теперь официально! Женская футбольная команда «Локомотив» стала обладателем первого в истории Суперкубка России!

Поздравляем прекрасных дам с яркой победой!" - говорится в сообщении «Локо».