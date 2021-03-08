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«Локомотив» поздравил женскую команду с завоеванием Суперкубка

21:04

«Локомотив» в официальном Twitter поздравил женскую команду с завоеванием Суперкубка России. Трофей впервые был разыгран 8 марта 2021 года. Футболистки «Локомотива» обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

«Наши девушки — самые лучшие, и это теперь официально! Женская футбольная команда «Локомотив» стала обладателем первого в истории Суперкубка России!

Поздравляем прекрасных дам с яркой победой!" - говорится в сообщении «Локо».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1368984249970352131

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