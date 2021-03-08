Фомина считает, что матч за Суперкубок России помогает популяризировать женский футбол

Главный тренер женского «Локомотива», экс-рулевой женской сборной России Елена Фомина поддержала решение РФС проводить матч за Суперкубок России среди женщин. 8 марта состоялась первая игра за Суперкубок, «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0.

«Мне кажется, для развития футбола это отличный шаг, единственное, подвели немножко погода и поле, а в целом все хорошо, — цитирует ТАСС Фомину. — Не было такого красивого футбола, и тактически не все, может быть, вещи получались. Выиграл сильнейший — тот, кто сегодня лучше готов, кто сегодня реализовал те моменты, которые создал.

Игра состоялась в Нижнем Новгороде.