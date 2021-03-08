В женской сборной Великобритании определились с заменой Невилла на Олимпиаду

Исполняющая обязанности главного тренера женской сборной Англии Хеге Риисе будет официально утверждена в должности в национальной команде Великобритании, сообщает Sky Sports. Она будет готовить сборную к Олимпиаде в Токио.

До Риисе женской сборной Англии руководил Фил Невилл. Ожидалось, что он будет работать и с олимпийской командой Великобритании, однако 18 января оставил сборную ради работы в клубе MLS «Интер Майами».

Совладельцем «Интера Майами» является многолетний партнер Невилла по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

51-летняя норвежка Хеге Риисе ранее работала с норвежскими клубами «Стреммен» и «Квиннер» и входила в штаб сборной США. В качестве футболистки она выиграла чемпионаты мира и Европы, а также Олимпиаду-2000.