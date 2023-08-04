Главного тренера женской сборной Замбии Мвапе обвиняют в домогательстве

Главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе обвиняется в домогательстве во время чемпионата мира-2023. Как сообщает The Guardian, международная федерация футбола (ФИФА) расследует это дело.

Тренер трогал за грудь одну из футболисток команды во время тренировки перед матчем против сборной Коста-Рики (3:1). Если ФИФА установит вину, то специалиста ждут самые строгие санкции, в том числе пожизненное отстранение.

Сборная Замбии заняв третье место в группе C и не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2023.