Женская сборная Германии не может вернуться в страну из-за раннего вылета с чемпионата мира

Женская сборная Германии по футболу столкнулся с проблемами с возвращением из Австралии, где немки впервые в истории не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира, сообщает Bild.

3 июля сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи (1:1) и заняла третье место в группе H.

Немецкий футбольный союз (DFB) не был готов к досрочному вылету команды с турнира, поэтому билеты не были заранее зарезервированы.

Команда вылетит в Германию небольшими группами на разных рейсах, где еще есть свободные места.