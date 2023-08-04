Женская сборная Германии не может вернуться в страну из-за раннего вылета с чемпионата мира
Женская сборная Германии по футболу столкнулся с проблемами с возвращением из Австралии, где немки впервые в истории не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира, сообщает Bild.
3 июля сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи (1:1) и заняла третье место в группе H.
Немецкий футбольный союз (DFB) не был готов к досрочному вылету команды с турнира, поэтому билеты не были заранее зарезервированы.
Команда вылетит в Германию небольшими группами на разных рейсах, где еще есть свободные места.
Женская сборная Германии всегда выходила в плей-офф с момента создания чемпионата мира в 1991 году. Они являются двукратными чемпионками мира (2003, 2007), один раз выигрывали серебро (1995).
Новости