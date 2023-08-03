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Женский футбол

3 августа, 23:53

Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболистки сборной Германии сыграли вничью с Южной Кореей в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира — 1:1.

По итогам групповой стадии в плей-офф из группы Н вышли сборные Колумбии и Марокко (по 6 очков). Германия заняла третье место (4 очка), а команда Южной Кореи — четвертое (1).

Немецкие футболистки впервые в своей истории не смогли выйти в плей-офф ЧМ. Ранее они всегда выходили в плей-офф с момента создания турнира в 1991 году.

Сборная Германии дважды в своей истории выигрывала женский чемпионат мира (2004 и 2007 годах). В 1995 году немки брали серебряные медали.

Сборная Германии по футболу
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