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Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»

23:20
Алексия Путельяс. Фото Twitter
Алексия Путельяс. Фото Twitter

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча-2021» среди женщин.

Трофей ей вручил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 27-летняя испанская футболистка выступает за «Барсу» 2012 года. В прошлом сезоне она выиграла с командой Лигу чемпионов и вошла в символическую сборную сезона.

Ранее испанка также трижды выигрывала с командой чемпионат Испании. Три раза она выиграла Кубок страны и еще трижды — Кубок Каталонии.

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Евгений Петров все материалы автора
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