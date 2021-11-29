Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча-2021» среди женщин.

Трофей ей вручил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 27-летняя испанская футболистка выступает за «Барсу» 2012 года. В прошлом сезоне она выиграла с командой Лигу чемпионов и вошла в символическую сборную сезона.

Ранее испанка также трижды выигрывала с командой чемпионат Испании. Три раза она выиграла Кубок страны и еще трижды — Кубок Каталонии.