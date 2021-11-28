Женская сборная России выиграла чемпионат чемпионата мира по футболу 7х7
В Бразилии прошла церемония награждения чемпионата мира по футболу 7х7 среди женских команд.
Женская сборная России в зачете клубного чемпионата мира стала бронзовым призером, а на уровне национальных сборных выиграли в финале у бразильянок.
Подопечные Максима Ковальчука по ходу матча проигрывали 0:2, но в итоге забили 4 мяча подряд и завевали золото.
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