Матч женских сборных Чехии и Белоруссии перенесен из-за положительных тестов на коронавирус у игроков

30 ноября женская сборная Белоруссии должна была провести четвертый матч квалификации чемпионата мира 2023 года. В соперниках у подопечных Юрия Малеева значилась команда Чехии.

Игра должна была состояться на стадионе «Местски» в Опаве, но была перенесена по причине положительных результатов теста на коронавирус у нескольких игроков белорусской сборной, сообщает сайт БФФ.

Согласно чешскому законодательству остальные члены команды должны сдать повторный тест.