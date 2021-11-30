Матч женских сборных Чехии и Белоруссии перенесен из-за положительных тестов на коронавирус у игроков
18:55
30 ноября женская сборная Белоруссии должна была провести четвертый матч квалификации чемпионата мира 2023 года. В соперниках у подопечных Юрия Малеева значилась команда Чехии.
Игра должна была состояться на стадионе «Местски» в Опаве, но была перенесена по причине положительных результатов теста на коронавирус у нескольких игроков белорусской сборной, сообщает сайт БФФ.
Согласно чешскому законодательству остальные члены команды должны сдать повторный тест.
Дополнительная информация:
https://team.abff.by/news/article/zenskaa-sbornaa-belarusi-vstrecaetsa-s-cehiej-translacia
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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