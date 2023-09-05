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Сегодня, 20:13

Женскую сборную Испании впервые будет возглавлять женщина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о назначении нового главного тренера женской сборной Испании.

На пост главного тренера назначена Монтсе Томе, которая c 2018 года входила в тренерский штаб национальной команды.

Ранее Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявила об отставке Хорхе Вильды с поста главного тренера и спортивного директора женской сборной Испании, который 16 дней назад привел команду к победе на чемпионате мира.

41-летняя Томес стала первой женщиной, возглавившей женскую сборную Испании.

Источник: https://rfef.es/es/noticias/la-rfef-apuesta-por-montse-tome-como-nueva-seleccionadora-nacional
Футбол
Сборная Испании по футболу
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Хорхе Вильду уволили с поста женской сборной Испании по футболу
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