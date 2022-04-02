Экс-вратарь женской сборной США уснула пьяной в машине с двухлетними детьми

Бывший вратарь сборной США Хоуп Соло была задержана полицией, сообщает New York Post.

По сведениям источника, 40-летняя американка была арестована полицией Северной Каролины после того, как ее нашли без сознания за рулем автомобиля, в котором находились ее двухлетние дети. Сообщается, что Соло предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении полиции и жестоком обращении с детьми. Спортсменка была освобождена из тюрьмы под залог.

Согласно протоколу полицейских, прохожий заметил, что Соло была без сознания за рулем более часа с работающим двигателем и двумя детьми на заднем сиденье.