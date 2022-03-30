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Матч «Барселона» — «Реал» в ЛЧ стал самым посещаемым в истории женского футбола

Анна Горшкова
Корреспондент
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На матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов по футболу между «Барселоной» и «Реалом» (5:2) был установлен мировой рекорд по посещаемости, сообщает УЕФА.

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне присутствовали 91 553 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в Пасадине (США) во время финального матча ЧМ-1999 между США и Китаем (0:0, 5:4 по пенальти). Тогда на игру пришли 90 185 человек.

«Барселона» одержала победу со счетом 5:2. В первом матче каталонская команда выиграла со счетом 3:1.

В полуфинале каталонская команда сыграет с победителем матча «Арсенал» — «Вольфсбург».

Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. «Барселона» является действующим победителем соревнований.

Источник: https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1509243266734174211?s=20&t=kFBhn1JWTqqnju3TSdXliQ
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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